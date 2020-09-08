Sigorta sektöründe yeni dönem! 38 bölgede 15 milyon müşteriye hizmet verecek

EKONOMİYİ YENİDEN RAYA OTURTTUK

Salgın sürecinde ne sağlık sisteminin çökmesine ne ekonominin tamamen durmasına izin verdiklerini anlatan Erdoğan, "Bu dönemde milletimize sürekli karamsarlık aşılayan, haritada yerini dahi bulamayacakları ülkeleri Türkiye'ye örnek gösteren muhalefetin bizi çekmek istediği tuzağa düşmedik. Türkiye gerçeklerinden kopuk, topluma maliyeti hesap edilememiş, fevri kararlar almak yerine soğukkanlı şekilde süreci yönettik" diye konuştu. Normalleşme adımlarıyla ekonomiyi yeniden rayına oturttuklarını vurgulayan Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ağustos göstergeleri yakalanan ivmenin sürdüğüne işaret ediyor. Otomotiv ve konut satışlarında rekor kırdık. Normalleşmeyle birlikte ihracatımızdaki toparlanmanın sürdüğünü görüyoruz. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı ağustos yüzde 82.9 oranında gerçekleşti. Yeni siparişlerin son 2.5 yılın en yüksek değerine ulaştığını müşahede ediyoruz. Ülkemize gelen turist sayısının ilk 8 ayda 10 milyon sınırına ulaşması bir diğer önemli gelişmedir."

Başkan Erdoğan, Kovid-19 salgınından hizmetler ve turizm sektörlerinin menfi etkilendiğini belirterek, "Ancak biz diğer ülkelere göre bu etkiyi asgari düzeyde tutmayı başardık" dedi.