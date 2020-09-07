07 Eylül 2020, Pazartesi
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Türkiye Sigorta ilk poliçesini Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusu için yaptı

Son dakika haberleri...  ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez,   ve Türkiye Hayat Emeklilik'in ilk poliçesinin, Türkiye tarihinin en büyük  keşfi  Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusu için yapıldığını duyurdu.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.09.2020
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Türkiye Sigorta ilk poliçesini Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyusu için yaptı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fatih sondaj gemisinin fotoğraflarına da yer verdi.

Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçtiğini belirten Dönmez, "Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik'in ilk poliçesi tarihimizin en büyük doğal gaz keşfi Sakarya Gaz Sahası'ndaki Tuna-1 kuyumuz için yapıldı. Türkiye'nin kaderini değiştiren keşfimiz, emin ellerde artık daha güçlü." ifadelerini kullandı.

İşte Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in o paylaşımı;

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK DUYURDU: TARİHİ İŞLERE İMZA ATMAYA DEVAM EDİYORUZ

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