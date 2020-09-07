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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz

Son dakika haberleri... , 'ya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.09.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz. Gücünü adından alan Türkiye Sigorta ile değerlerimiz, umutlarımız, yarınlarımız daha güçlü bir teminat altında. Sektöre, devletimize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

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