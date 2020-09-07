Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz
Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye Sigorta'ya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz" dedi.
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz. Gücünü adından alan Türkiye Sigorta ile değerlerimiz, umutlarımız, yarınlarımız daha güçlü bir teminat altında. Sektöre, devletimize ve milletimize hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.
Tarihi işlere imza atmaya devam ediyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 7, 2020
Gücünü adından alan @Turkiye_Sigorta ile değerlerimiz, umutlarımız, yarınlarımız daha güçlü bir teminat altında!
Sektöre, devletimize ve milletimize hayırlı olsun.#GücüAdında https://t.co/QayrUWQ91x