Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Nakdi Ücret Desteği ödemeleri ne zaman kadar ödenecek? Sorularının cevapları araştırılmaya devam ediyor. Koronavirüs sağını kapsamında verilmeye başlanan Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin desteği) ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Peki, Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Nakdi Ücret Desteği ödemeleri ne zaman kadar ödenecek? Merak edilen detaylar haberimizde...

EYLÜL AYI NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Nakdi destek ödeneği'nin bu ay yapılacak olan ödeme tarihleri Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklama ile duyurulmuştu. Bu kapsamda ödemeler belirlenen tarihlerde kişilerin Tc kimlik numaralarının son hanesine göre yatırılacak.