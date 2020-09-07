Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Nakdi Ücret Desteği ödemeleri ne zaman kadar ödenecek?
Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Nakdi ücret desteği ödemeleri hakkında araştırmalar devam ederken, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemelerin yapılacağı tarihi açıkladı. Ödemeler TC kimlik numaralarına göre yatacak. Peki, Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Nakdi Ücret Desteği ödemeleri ne zaman kadar ödenecek? Merak edilen detaylar haberimizde...
Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Nakdi Ücret Desteği ödemeleri ne zaman kadar ödenecek? Sorularının cevapları araştırılmaya devam ediyor. Koronavirüs sağını kapsamında verilmeye başlanan Nakdi ücret desteği (ücretsiz izin desteği) ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarih Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklandı. Peki, Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman yapılacak? Nakdi Ücret Desteği ödemeleri ne zaman kadar ödenecek? Merak edilen detaylar haberimizde...
EYLÜL AYI NAKDİ DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Nakdi destek ödeneği'nin bu ay yapılacak olan ödeme tarihleri Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı açıklama ile duyurulmuştu. Bu kapsamda ödemeler belirlenen tarihlerde kişilerin Tc kimlik numaralarının son hanesine göre yatırılacak.
NAKDİ ÜCRET DESTEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Ödemelerin 8 Eylül'den itibaren hesaplara yatırılmaya başlayacağını açıklayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin banka hesapları üzerinden yapılacağını anımsattı. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacaktır.
Eylül ayı Nakdi ücret desteği ödemeleri ne zaman? Ücretsiz izin maaş desteği nakdi ücret desteği ne zaman yatacak, yattı mı?
Bakan Selçuk "Ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara 8 Eylül'de, 6-8 olanlara 9 Eylül'de yapılacak" ifadelerini kullandı.