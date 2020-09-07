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Lavrov 8 yıl sonra ilk kez Şam'da! Esad'ın el pençe divan şekilde beklemesi dikkat çekti

, 8 yıl aranın ardından 'a ilk kez ziyarette bulundu. Lavrov'u karşılayanlar arasında bulunan 'ın el pençe divan şekilde beklemesi dikkat çekti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.09.2020 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020
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Lavrov 8 yıl sonra ilk kez Şam'da! Esad'ın el pençe divan şekilde beklemesi dikkat çekti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Suriye'nin başkenti Şam'a ulaştı.

Uluslararası Şam Havalimanına gelen Lavrov'u Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakan Yardımcısı Eymen Sosan, Rusya'nın Şam Büyükelçisi Alexsander Yefimof ve bakanlıktan üst düzey yetkililer tarafından karşılandı.


Şam'a ulaşan Rus heyetinde Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova da bulunuyor.

Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanı Velid el Muallim, günün ilerleyen saatlerinde Rusya Başbakan Yardımcısı Yuri Borisov ve Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile basın toplantısı düzenleyecek.

Şam'da bulunan Rus heyetler, iki ülke ilişkileri ve farklı alanlardaki işbirlikleriyle ilgili heyetlerarası görüşme gerçekleştirecek.

Bu ziyaret, Rusya Dışişleri Bakanı'nın Suriye'yi sekiz yıldan beri ilk ziyaret edişi. Lavrov bu ülkeyi son olarak 2012'de ziyaret etmişti.

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