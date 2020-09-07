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Borsa İstanbul’da banka hisseleri yeniden lokomotif olabilecek mi? Uzman isim A Para'ya konuştu

A Para canlı yayınına katılan , "İleriye dönük beklentilerin olumlu olduğunu hissettiğimiz anda 'da  hisseleri buranın lokomotifi olup tekrar piyasayı hızlı bir şekilde yukarı götürecektir." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.09.2020 Güncelleme Tarihi: 07.09.2020
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Borsa İstanbul’da banka hisseleri yeniden lokomotif olabilecek mi? Uzman isim A Para'ya konuştu

, yurt içi piyasanın bulunduğu seviye itibariyle insanı alım yapmaya iten bir ucuzlukta olduğunu vurguladı.

Son dakika: Borsa İstanbul’da beklentiler neler? SON DAKİKA: BORSA İSTANBUL’DA BEKLENTİLER NELER?

Tufan Deriner, "Bankalar defter değerlerinin altına gelmiş durumda. Bazı sanayi şirketlerine yabancı satışı geldi. Bundan dolayı fiyatları çok uygun seviyeye geldiğini görüyoruz" dedi.

"ALMAK İÇİN UYGUN SEVİYELER"

Almak için uygun seviyeler olduğunun altını çizen Deriner, "Ancak almak için uzun vadeli taşımak için ne için alacağız? Tam bunu bulmakta zorlanıyoruz" dedi.

"BANKA HİSSELERİ BURANIN LOKOMOTİFİ OLUP..."

Bankaların aslında eski performanslarını hala gösterdiğini ifade eden Deriner, "Geçtiğimiz dönemlerde hep şunu konuştuk. Krizlerde bile bankaların karlarında çok fazla bir daralma olmadığını gördük. Dolayısıyla ileriye dönük beklentilerin olumlu olduğunu hissettiğimiz anda 'da hisseleri buranın lokomotifi olup tekrar piyasayı hızlı bir şekilde yukarı götürecektir" dedi.

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