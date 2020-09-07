Borsa İstanbul’da banka hisseleri yeniden lokomotif olabilecek mi? Uzman isim A Para'ya konuştu

"BANKA HİSSELERİ BURANIN LOKOMOTİFİ OLUP..."

Bankaların aslında eski performanslarını hala gösterdiğini ifade eden Deriner, "Geçtiğimiz dönemlerde hep şunu konuştuk. Krizlerde bile bankaların karlarında çok fazla bir daralma olmadığını gördük. Dolayısıyla ileriye dönük beklentilerin olumlu olduğunu hissettiğimiz anda Borsa İstanbul'da banka hisseleri buranın lokomotifi olup tekrar piyasayı hızlı bir şekilde yukarı götürecektir" dedi.