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KDV indirimi ile ilgili talimata uymayan özel okula ceza kesilecek

için getirilen indirimi ile ilgili Bakanlığının talimatına uymayan okullara ceza verilecek. Yetkililer velilere çağrıda bulunarak, .

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.09.2020 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020
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KDV indirimi ile ilgili talimata uymayan özel okula ceza kesilecek

Özel okullar için getirilen indirimi ile ilgili bakanlığı'nın talimatına uymayan okrullara ceza verilecek. Yetkililer velilere çağrıda bulunarak, .

Milli Eğitim Bakanlığı Kurumları Genel Müdürlüğü, illere gönderdiği yazıda, da dahil, özel öğretim kurumlarının, eğitim ve öğretim hizmetlerinden alınan Katma Değer Vergisi'nde (KDV) yapılan indirimi, öğrenci velisi veya kursiyerlere iade edilmesi konusunda uyarılmasını istedi. Bu uyarıya uymayan okullara idari para cezası verilecek. Yetkililer velilere de çağrıda bulunarak indirim yapmayan okulların ihbar edilmesini istedi.

OKULLAR NE YAPACAK?

Özel öğretim kurumların öğrenim ücretlerine katma değer vergisi oranını yüzde 1 olarak yansıtacak. 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021'de (bu tarihler dahil) verilecek eğitim ve öğretim hizmetleri için öğrenim ücretini önceden alan kurumlar KDV farkını öğrenci velisine veya kursiyere iade edecek. (TAKVİM)

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