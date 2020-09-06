KDV indirimi ile ilgili talimata uymayan özel okula ceza kesilecek

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü, illere gönderdiği yazıda, özel okullar da dahil, özel öğretim kurumlarının, eğitim ve öğretim hizmetlerinden alınan Katma Değer Vergisi'nde (KDV) yapılan indirimi, öğrenci velisi veya kursiyerlere iade edilmesi konusunda uyarılmasını istedi. Bu uyarıya uymayan okullara idari para cezası verilecek. Yetkililer velilere de çağrıda bulunarak indirim yapmayan okulların ihbar edilmesini istedi.