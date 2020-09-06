Borsada kazanma yolları: Tavsiye kaybettirir bilgi kazandırır
Borsada yatırım yapanları bekleyen en büyük tehlike sosyal medya. Buradaki yatırım tavsiyeleri size para kaybettirir. Oysa bilgi ve uzmanlara danışarak yapılacak yatırımlar paranızı korurken kazanç da getirir.
Borsada yatırımcı sayısı her geçen gün artarken bazı dolandırıcılar da fırsat kolluyor. Özellikle borsaya ilk kez girenleri hedef alan bu dolandırıcıların en çok kullandıkları mecralar ise sosyal medya. Buralarda uzman görüntüsü vererek bilgi ve tavsiye paylaşımı yapanların tek hedefi yeni yatırımcıların paraları. O yüzden buralarda verilen tavsiyelerle değil bilgi ile yatırım yapılması öneriliyor.
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) 20'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu "Yeni yatırımcıların bilgiyi doğru kaynaktan almaları onların sermaye piyasalarının uzun vadeli bir parçası olmalarını sağlamak için başta sosyal medya olmak üzere, yetkisiz kişi ve kurumların, yatırım kararları için çok büyük bir risk oluşturduğunu ve yanlış yönlendirmelerden dolayı para ve hapis cezasına varan suçlara ortak olabileceklerini, yatırımcılara aktarmaya çalışıyoruz" dedi.
YATIRIMCI REKORU
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği Başkanı Dr. Alp Keler, borsada yatırımcı sayısının tarihi rekorlar kırdığını belirterek, "Haziran 2018'de 337 bin olan yerli yatırımcı sayısı, bu yılın haziranında 920 bine ulaştı" dedi. (TAKVİM)