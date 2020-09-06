





NASIL DEĞİŞECEK?

Türkiye Emekliler Derneği tarafından da telaffuz edilen bu talep hayata geçerse, emeklilerin aylık geliri artacak. Emekliler, maaşlarının yüzde 4'ü-yüzde 5'i yerine 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. Yeni hesaba göre 6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emeklinin ek ödemesi 255 liradan 637 liraya çıkacak.