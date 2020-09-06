Emekliye 382 TL zam! Ek ödeme yüzde 10'a çıkarsa SSK ve Bağ-kur emeklilerinin zamlı maaşları ne kadar olacak?
Tüm emeklilere her ay maaşlarıyla birlikte yüzde 4 ek ödeme verilirken, emekliler bu oranın artırılmasını talep ediyor. Yüzde 10’a çıkması beklentisi var. Talepler hayata geçerse ödemede 382 liraya varan artış olacak. Peki, emekli maaşına yapılacak olan zam ile birlikte SSK ve Bağ-kur emeklilerinin güncel emekli maaşları ne kadar olacak? İşte emeklilerin merak ettiği tüm detaylar...
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri, her ay maaşlarıyla birlikte ek ödeme alıyor. Vergi iadesinin yerine gelen bu ödeme, emeklilere maaşının yüzde 4'ü-5'i oranında veriliyor. Maaş arttıkça, ek ödeme tutarı da yükseliyor. Ancak emekliler, son dönemde bu oranın artırılması beklentisi taşıyor. Ağırlıklı talep, oranın yüzde 10'a çıkarılması yönünde.
NASIL DEĞİŞECEK?
Türkiye Emekliler Derneği tarafından da telaffuz edilen bu talep hayata geçerse, emeklilerin aylık geliri artacak. Emekliler, maaşlarının yüzde 4'ü-yüzde 5'i yerine 10'u oranında ek ödeme almaya başlayacak. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran yüzde 10 olursa 382 liraya varan artış yaşanacak. Yeni hesaba göre 6 bin 375 lira olan en yüksek maaşı alan emeklinin ek ödemesi 255 liradan 637 liraya çıkacak.
Maaşı bin 500 lira olana 60 lira yerine 150 lira, 2 bin lira olana 80 lira yerine 200 lira, 3 bin lira olana 120 lira yerine 300 lira, 4 bin lira olana 160 lira yerine 400 lira ek ödeme verilecek. (TAKVİM)