Son dakika: BDDK tüketici kredilerinde vadeyi 60 aydan 36 aya indirdi
Son dakika haberleri... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tüketici kredilerinde vadeyi 60 aydan 36 aya indirdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, tüketici kredilerinde vadeyi 60 aydan 36 aya indirdi.
BDDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"Kurulun 04.09.2020 tarihli toplantısında, 04.09.2020 tarih ve 24049440- 045.01[4/5]-E.13116 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi neticesinde; - Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının altmış aydan otuz altı aya indirilmesine, - Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir."