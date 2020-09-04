Sigorta başlangıcı olanlara SGK'dan büyük müjde! Sizde toplu para iadesi alabilirsiniz...
Emeklilik yıllarca çalışan vatandaşların emeklerinin karşılığında aldığı bir haktır. Yaşlılık nedeniyle çalışamayan vatandaşlarımıza düzenli olarak emeklilik aylığı ödenmektedir. Emekli olamayanlara Sosyal Güvenlik Kurumu'nda toplu para ödeme müjdesi geldi. Hizmet akdine bağlı olarak 2008 yılından öncesindeki, hem kendi hem de işveren tarafından ödenen primler geri alınabilir.
Türkiye'de milyonlarca vatandaşın SGK sigortası bulunuyor. Emekli olamayanlar ise toplu para ödemesi almanın yollarını arıyor. Sigortalı olarak çalışanların emekli olabilmek için belirli koşulları yerine getirmesi gerekiyor.
TOPLU ÖDEME ALMAK İÇİN GEREKLİ OLAN KOŞULLAR NELERDİR?
Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesine bağlı olarak hizmet akdine tabi olan 4A (SSK), kendi hesabına ve namına bağlı olan 4B (BAĞ-KUR) ile 1 Ekim 2008 sonrasında memuriyete başlayan 4C (Emekli Sandığı) sigortalılık statüsündeki vatandaşların toplu ödeme almasına izin verilir. Bu kişilerin herhangi bir nedenle işte ayrılması, iş yerini kapatması ve yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını yerine getirmesine rağmen emeklilik hakkını elde edememesi halinde SGK'dan prim iadesi yapılır.
Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmamak ya da kendi işini yapmıyor olmak gerekir.
Emeklilik için gerekli olan hizmet süresi ve yaş şartlarını tamamlaması şarttır. Hizmet süresi erkekler için 25 yıl; kadınlar için 20 yıl olarak belirlenmiştir.
Sigortalı kişilerin vefat etmesi durumunda toplu ödeme iadesi için hak sahipleri taleplerini iletebilir. Bu aşamada hak sahiplerinin yetim ve dul aylığı almıyor olması gerekir.
Esas kazancın toplamını aşan prim miktarının da geri ödemesi yapılır. Başka bir ifade ile; prim ödemesi için belirlenen tavan ücretin üzerinde yapılan ödemeler için iade talebi yapılabilir.
4A (SSK) sigortalılık statüsünde olan kişilerin prim iadesinde 2008 tarihi milat olarak kabul edilir. 2008 tarihinden önce kişiler hem kendi hem de işverenlerinin ödediği primlerin iadesini alabilirler. Ancak 2008 yılından sonra yapılan başvurularda işçi primlerinin iadesi sağlanır.
4B (BAĞ-KUR) sigortalılık statüsünde olanlara prim iadesi konusunda herhangi bir tarih kısıtlaması yapılmaz.
Geriye dönük olarak yapılan hizmet borçlanması ödemeleri ile Genel Sağlık Sigortası primleri geri ödenmez.
TOPLU ÖDEME İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Toplu ödeme için kişilerin resmi talepte bulunması gerekir. Başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden yapılır. Kişilerin başvuru sırasında yanında dilekçe ve T.C. kimlik kartının olması yeterlidir. Sosyal Güvenlik Kurumunun yetkili birimi başvuruyu inceler ve uygunluğuna dair karar verir. İnceleme dönemi yaklaşık 1 ay kadar sürer.
TOPLU ÖDEME MİKTARI NASIL HESAPLANIR? NEREDEN ALINIR?
Başvuruya dair inceleme sürecinin olumlu olarak sonuçlanması durumunda kişilerin irtibat numarasına bilgilendirme mesajı gönderilir. Ardından kişilerin adına Ziraat Bankasına toplu ödeme yapılır. Ödeme miktarı başvurunun yapıldığı yılda geçerli olan güncel tutar üzerinden hesaplanır. Hesaplama sırasında yıllara göre faiz getirilmez.