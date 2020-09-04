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Kamuda çalışanlar dikkat: Flaş zam ve tazminat kararı! Başkan Erdoğan imzaladı

Devlet memurlarına ödenecek ve tazminatlara ilişkin karar ve eki cetvellerin uygulanmasına bu yıl da devam edilecek. Başkan Erdoğan tarafından imzalanan karar 'de yayımlandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.09.2020 Güncelleme Tarihi: 04.09.2020
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Kamuda çalışanlar dikkat: Flaş zam ve tazminat kararı! Başkan Erdoğan imzaladı

Konuya ilişkin 'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, Devlet Memurlarına Ödenecek ve Tazminatlara İlişkin Karar ve eki cetvellerin 2020'de de uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.

Söz konusu karar ve eki cetvellerinin uygulanmasından doğacak her türlü sorunu çözüme bağlamaya, uygulamayı yönlendirmeye, birliğini sağlamaya ve kararda yer almayan kadro ve unvanlar için ekli cetvellerde bulunan benzeri kadro ve unvanları dikkate alarak emsal

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