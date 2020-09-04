Kamuda çalışanlar dikkat: Flaş zam ve tazminat kararı! Başkan Erdoğan imzaladı

Söz konusu karar ve eki cetvellerinin uygulanmasından doğacak her türlü sorunu çözüme bağlamaya, uygulamayı yönlendirmeye, birliğini sağlamaya ve kararda yer almayan kadro ve unvanlar için ekli cetvellerde bulunan benzeri kadro ve unvanları dikkate alarak emsal