Borsa İstanbul'da tarihi rekor: Yatırımcı sayısı 1 milyon 617 bini aştı

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği'nin (TSPB) 20'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı. TSPB Başkanı Dr. Alp Keler, borsada hisse senedi yatırımcı sayısının tarihi rekorlar kırdığını belirterek,dedi.

TLREF'E ÖDÜL

Toplantıya katılan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu da yatırımcı profili, sermaye piyasalarının sağlığı, artan yatırımcı ilgisinin devamlılığının sektör için önemli olduğunu belirterek, "Yeni yatırımcıların bilgiyi doğru kaynaktan almaları onların sermaye piyasalarının uzun vadeli bir parçası olmalarını sağlamak için başta sosyal medya olmak üzere, yetkisiz kişi ve kurumların, yatırım kararları için çok büyük bir risk oluşturduğunu ve yanlış yönlendirmelerden dolayı para ve hapis cezasına varan suçlara ortak olabileceklerini, aracı kurumların da yardımıyla yatırımcılara aktarmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, TSPB (TLREF) Borsa İstanbul'a Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı'yla ödül verdi.



ARACI KURUMLAR KAPASİTEYİ ARTIRSIN

Aracı kurumların 2020 yılı ilk çeyreğindeki yıllıklandırılmış finansal tablolarında dönem kârlarının yüzde 50 artırarak 1.4 milyar TL'den 2.1 milyar TL'ye yükseldiğine dikkat çeken Ali Fuat Taşkesenlioğlu, sektördeki büyüme ile uyumlu olan bu artıştan memnuniyet duyduklarını ifade etti. "İstanbul Finans Merkezi vizyonu kapsamında aracı kurumların kapasitelerini ve hizmet çeşitliliğini artırmaları en büyük arzumuzdur" diyen Taşkesenlioğlu, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Mevcut durumda elde edilen hizmet gelirlerinin ayrıntılarına bakıldığında, alım-satıma aracılık faaliyetlerinin ağırlığı oldukça yüksek. Aracı kurumlar, yatırım danışmanlığı, portföy yöneticiliği ve kurumsal finansman gibi alanlara daha fazla ilgi göstermeli."