Bakan Selçuk açıkladı: Bugün hesaplara yatıyor

"HAYIRLI OLSUN"

Yaşlı ve engelli aylıklarının ödemelerin 4-9 Eylül 2020 tarihleri arasında PTT aracılığıyla yapıldığını, talep edilmesi halinde de aylıkların hanelere teslim edildiğini hatırlatan Bakan Selçuk, evde bakım ödemelerinin de 5 Eylül 2020 itibariyle gerçekleşmeye başlayacağını söyledi. Selçuk, ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.