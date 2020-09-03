TMO merakla beklenen fiyatları açıkladı! İşte çeltik alım fiyatları

Hayrettin ŞAŞMAZ / / SABAH

Toprak Mahsulleri Ofisi 2020'nin merakla beklenen o rakamlarını açıkladı. TMO'dan yapılan açıklamada, 2020 dönemi çeltik hasadının eylül ayının ikinci haftasında başlayacağı bildirildi.

Geçen yıl yaklaşık 1 milyon tonu bulan çeltik üretiminin bu yıl 980 milyon ton olacağının tahmin edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yerildi:

"Kuruluşumuzca iştigal alanımıza giren tüm ürünlerin piyasaları yakından takip edilmekte olup 2020 dönemi çeltik hasadı Eylül ayının ikinci haftasında başlayacaktır.

BEKLENİLEN RAKAMLAR AÇIKLANDI

TÜİK verilerine göre 2019 yılında 1 milyon ton olan çeltik üretimi bu yıl 980 bin ton olarak tahmin edilmektedir.

2020 dönemi 55 randımanlı Baldo çeşidi çeltik alım fiyatı; 4.500 TL/Ton, 60 randımanlı Osmancık çeşidi çeltik alım fiyatı; 3.600 TL/Ton, 65 randımanlı Luna çeşidi çeltik alım fiyatı; 3.200 TL/Ton olarak belirlenmiştir.

60 randıman Osmancık çeşit çeltik için belirlenmiş olan 3.600 TL/Ton alım fiyatı, Bakanlığımızca verilen yaklaşık 190 TL/Ton prim ve diğer desteklerle birlikte 3.790 TL/Tona kadar yükselmektedir.

"TMO'YA ÜRÜN TESLİM EDECEKLER..."

Son yıllarda Ülkemiz üretiminde çeşit sayısının hızla artmasıyla birlikte kaliteli üretimin teşvik edilebilmesi ve çeşitlerin korunması bakımından geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bu yıl çeltik alım baremine çeşitlerin özelliklerine göre ortalama randıman değerleri ve pirinç bin tane ağırlıkları eklenmiştir.

TMO'ya ürün teslim edecek üreticilerimizin, alım noktalarımızda herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için; Covid-19'a karşı önlemlerini mutlaka almaları, ÇKS bilgilerini güncellemeleri, randevu almaları ve ürünlerini randevu alınan gün getirmeleri, anlaşmalı bankalardan alınacak ürün kartı veya banka hesap numaraları ile alım noktalarına gelmeleri, Lisanslı depolara ürün teslim edeceklerin bankadan ELÜS işlem emrine izin veren yatırım hesabı açmaları ve TÜRİB acentelerine başvurarak TÜRİB'e üye olmaları, ürünün, iş yerlerimize/lisanslı depolara ürün sahibi tarafından veya vekâlet verilerek getirilmesi, gerekmektedir."