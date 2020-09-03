Bakan Pekcan: Akdeniz limanları dünya ticaretine önemli katkı sağlamakta





'RO-RO OPERASYONLARI DIŞ TİCARETİMİZİN VAZGEÇİLMEZ UNSURLARI HALİNE GELMİŞTİR'

Pekcan, Akdeniz havzasının önemine dikkat çekerek, 2019 yılında Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler ile ticaret hacminin toplam 82,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini söyledi. Bakan Pekcan, şöyle konuştu:



"Taşımacılık modları itibariyle değerlendirdiğimizde; Akdeniz'e kıyısı olan ülkelere ihracatımızın yüzde 80'ini denizyoluyla, yüzde 14,9'unu da karayoluyla gerçekleştirildiğimizi görüyoruz. Türkiye'nin bölgedeki limanları yük taşıma kapasiteleriyle değerlendirildiğinde, Mersin Limanı, Aliağa Limanı ve İzmir Limanı aktif limanlarımız olarak göze çarpmaktadır. 2019 yılında sadece bu 3 limanımızdan yaklaşık 2,3 milyon konteyner elleçlenmiştir. Öte yandan, Ambarlı, Kocaeli ve Tekirdağ gibi limanlarımız da ticaretimizin ağırlıklı yönü itibariyle Akdeniz'in trafiğine önemli katkı sağlamaktadır. Akdeniz'in lojistiği bağlamında alternatif güzergahları ve alternatif modları kullanmak ayrıca önem taşımaktadır. Ege ve Akdeniz'de yer alan limanlarımızdan Avrupa ve Orta Doğru ülkelerine yönelik olarak gerçekleştirilen Ro-Ro operasyonları bugün dış ticaretimizin vazgeçilmez unsurları haline gelmiştir. Ro-Ro hatlarının, özellikle ülkemiz açısından alternatif bir taşıma modu olma ve dış ticaretinin sürdürülebilirliğini sağlama noktasında önemli bir işlev gördüğünü söyleyebiliriz."



Bakan Pekcan ayrıca, Akdeniz Havzasındaki ekonomik ve ticari iş birliğinin daha da güçlendirilmesinin tüm bölge ülkelerinin ortak yararına olacağına vurguladı.