Grip aşısı kaç para, fiyatı ne kadar? Grip aşısını devlet karşılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Salgın hastalıklardan korunmak için en önemli yollardan birisi aşı olarak gösterilir. Koronavirüs salgının yaşandığı dönemde hastaneye gitmek istemeyenler grip aşısı olarak önlem almak istiyor. Peki, Grip aşısı kaç para, fiyatı ne kadar? Grip aşısını devlet karşılıyor mu? Grip aşısı koronaya iyi gelir mi? Merak edilen detaylar haberimizde...

GRİP AŞISI FİYATI NE KADAR?

Geçen yıl grip aşısının fiyatı 72 TL idi. Bu yıl için henüz bir fiyat açıklaması yapılmadı. Eczanelerde henüz grip aşısı bulunmamakla birlikte randevulu sistem işlemektedir. İstanbul'da birçok eczanede randevulu sisteme geçilmiştir.