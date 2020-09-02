Araç sahiplerini ilgilendiren haber! Muayene ertelemeyle ilgili önemli uyarı

TÜVTÜRK'ten yapılan açıklamada, 30 Eylül'e kadar devam edecek olan ertelemenin sadece 3 Nisan-3 Temmuz 2020 tarihleri arasında muayene süreci dolacak olan motorlu taşıtlar için geçerli olduğu vurgulandı. Kapsam dışında kalan araçların ertelemeden yararlanamayacağı belirtilirken, vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve gecikme cezası ödememeleri adına muayene sürelerini kontrol etmeleri tavsiyesinde bulunuldu.

Bu süre zarfında, istasyonlarda yoğunluk yaşanmaması için vatandaşların muayenelerini son güne bırakmamaları uyarısında bulunulurken, Türkiye genelindeki tüm araç muayene istasyonlarının tam kapasite çalışmaya ve randevu vermeye devam ettiği ifade edildi.