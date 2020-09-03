Boğazlar'da 35 yıldır güncellenmeyen geçiş ücreti meselesi davalık oldu. İlk kez iki iş insanı uygulamanın iptal edilmesi için Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne 20 Ağustos 2020'de dava açtı. İşadamı Fikret Bizimcan ve avukat Ünal Somuncuoğlu, Ayasofya'nın ibadete açılması için yapılan idareye karşı açılan davanın benzerini boğaz geçiş ücretlerindeki hesaplama yönteminin iptali için açmış oldu. Dava dilekçesinde, Montrö anlaşması uyarınca boğazlar geçişlerinden tahsil edilen ücretlerin, son derece düşük olması nedeniyle, ücretlerin Montrö hükümlerine uygun hale getirilebilmesi için Bakanlar Kurulu kararıyla T.C. Merkez Bankası tarafından 1983'te belirlenen fiyatlandırma uygulamasının iptali istenildi. Fiyatlandırma politikası değişirse, Türkiye, gemi geçiş ücretlerinden yıllık ortalama 3.5 milyar dolar gelir elde edebilir.20 Temmuz 1936 tarihli Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne göre, Boğaz'dan geçen gemilerin ödemek zorunda olduğuveücretleri, hizmetin türü itibarıyla ticari gemilerde tonaja göre altın/frank üzerinden belirlendi. O dönem hesaplama, altın/frank olarak BM tarafından kabul edilen ortak para birimi 'Germinal Frank' üzerinden yapıldı. 1936'da 1 frank, 0.29 gram saf altına karşılık geliyordu. 1983'te 1 gram altın karşılığı 2.78 dolar üzerinden hesaplanarak sabitlendi. Böylece, Türkiye, her yıl alması gereken ücretin 23 kat daha azına razı olmak durumunda bırakıldı. Bugün altının onsu bin 972 dolar olmasına rağmen, o dönemki hesap nedeniyle, geçişlerde ons fiyatı 86.38 dolar olarak uygulanıyor. Bu nedenle de aynı stratejik değere sahip Süveyş Kanalı yıllık 2, Panama Kanalı ise 5 milyar dolar gelir elde ederken, Türkiye 150 milyon dolar kazanıyor.Fikret Bizimcan ve Ünal Somuncuoğlu'nun mahkemeye verdiği dava dilekçesinde, Montrö anlaşması uyarınca boğazlar geçişlerinden tahsil edilen ücretlerin, son derece düşük olması nedeniyle, ücretlerin Montrö anlaşması hükümlerine uygun hale getirilebilmesi için T.C. Merkez Bankası'nın 1983'te belirlediği fiyatlandırma uygulamasının iptali istenildi. Bizimcan ve Somuncuoğlu, şu bilgileri verdi:İndirimin 1982-1983'te başladığını söyleyen Fikret Bizimcan, olayın gelişimini şöyle anlattı: