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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Destek ve yardımlar 31 milyar TL'yi aştı

Aile, Çalışma ve Bakanı , kapsamında yapılann destek ve yardımların 31 milyar TL'yi aştığını bildirdi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.08.2020 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: Destek ve yardımlar 31 milyar TL'yi aştı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında vatandaşlarımıza sağladığımız destek ve yardımlarda 31 milyar TL'yi aştık. Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği ve Sosyal Destek Programı. Biz bize yeteriz Türkiye'm" ifadelerini kullandı.

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