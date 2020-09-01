Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı
Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz. Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız." ifadelerini kullandı.
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Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz. Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL'ye ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız." ifadelerini kullandı.
Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) September 1, 2020
Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL'ye ulaştı.
Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız. pic.twitter.com/jfG0ttoTQQ