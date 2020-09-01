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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı

Son dakika haberi... , "Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz. Türkşeker’in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız." ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıkladı: 1 milyar 200 milyon TL’ye ulaştı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Çiftçimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz. Türkşeker'in bu yıl çiftçiye yaptığı ödemeler geçen yıla göre yaklaşık iki kat artışla 1 milyar 200 milyon TL'ye ulaştı. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız." ifadelerini kullandı.

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