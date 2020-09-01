01 Eylül 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri BDDK kritik veriyi açıkladı! Yüzde 25 büyüdü

BDDK kritik veriyi açıkladı! Yüzde 25 büyüdü

ve (), aktif büyüklüğünün temmuz sonu itibarıyla geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 25,1 oranında arttığını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.09.2020
ABONE OL
BDDK kritik veriyi açıkladı! Yüzde 25 büyüdü

ve () verilerine göre, toplam aktif büyüklüğü temmuz sonu itibarıyla 2019 sonuna kıyasla yüzde 25,1 artışla 5 trilyon 618 milyar 836 milyon lira oldu.

BDDK tarafından, temmuz ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı.

Buna göre, temmuzda bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 5 trilyon 618 milyar 836 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2019 sonuna göre 1 trilyon 128 milyar 19 milyon lira artış kaydetti.

Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 377 milyar 534 milyon lira, menkul değerler 961 milyar 50 milyon lira oldu. Geçen yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 25,1, krediler toplamı yüzde 27,2 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 45,4 yükseldi.

Temmuzda kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 4,25 olarak kayıtlara geçti.

SEKTÖRÜN NET KARI 38 MİLYAR 981 MİLYON LİRA OLDU
Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat temmuzda 2019 sonuna göre yüzde 25 artışla 3 trilyon 209 milyar 480 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 14,8 artışla 564 milyar 827 milyon liraya çıktı. Sektörün dönem net karı 38 milyar 981 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 19,21 seviyesinde gerçekleşti.

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben'den önemli mesajlar! Bankacılık sektörü FETÖ'nün hain darbe girişiminden güçlü çıktı BDDK BAŞKANI MEHMET ALİ AKBEN'DEN ÖNEMLİ MESAJLAR! BANKACILIK SEKTÖRÜ FETÖ'NÜN HAİN DARBE GİRİŞİMİNDEN GÜÇLÜ ÇIKTI
BDDK açıkladı! Bankacılık sektörünün kredi hacminde artış BDDK AÇIKLADI! BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN KREDİ HACMİNDE ARTIŞ
BDDK Başkanı Akben açıkladı: Kovid-19 salgını döneminde 50'ye yakın düzenleme yaptık BDDK BAŞKANI AKBEN AÇIKLADI: KOVİD-19 SALGINI DÖNEMİNDE 50'YE YAKIN DÜZENLEME YAPTIK

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA