Avrupa'da 4 yıl sonra bir ilk: Negatife döndü

19 Avrupa ülkesinden oluşan Euro Bölgesi'nde tüketici fiyatları son dört yılda ilk kez düşüş gösterdi ve bu durum, ekonomik faaliyette son dönemde görülen artışın pandemi dolayısıyla düşen talebi canlandırmaya yetmediğini işaret ediyor.

ÇEKİRDEK ENFLASYON REKOR DÜŞÜK SEVİYEDE GERÇEKLEŞTİ

Bölgede enflasyon Ağustos ayında yıllık bazda eksi yüzde 0.2 seviyesinde gerçekleşti. Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin tahminlerinin medyanına göre tüketici fiyatlarının söz konusu dönemde yıllık yüzde 0.2 artış göstermesi bekleniyordu. Çekirdek enflasyon ise yüzde 0.4 ile rekor düşük seviyede gerçekleşti.

Enflasyondaki düşüşün bir kısmı, yaz dönemindeki indirimli satışlardan kaynaklandı, ancak son rakamlar muhtemelen, koronavirüs pandemisinin neden olduğu ekonomik şoku yumuşatmaya çalışan Avrupa Merkez Bankası (AMB) politika yapıcıları için alarm verecek.



Diğer bir alarm işareti ise, Avrupa'da imalat sektörü tesislerinin Ağustos ayında tekrar istihdamı azalttığını ve yeni siparişler yerine ham madde ve yarı mamul stoklarını azalttığını gösteren verilerden geldi. IHS Markit'in açıkladığı verilere göre, işletmeler halen iç talepten destek buluyor ve ihracat sadece ılımlı bir artış gösterdi.