Pandemi döneminde devlet tarafından sağlanan ekonomik desteklerden bir tanesi de 1000 TL'lik sosyal yardım ödemeleri oldu. Koronavirüs sürecinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi olan ailelere 1000 TL ödeme yapılıyor. Bakanlık, koronavirüs sürecinde vatandaşların geçiminde sıkıntı yaşamaması adına ödemeler yapıldı. 3 faz şeklinde vatandaşlara 1.000 TL nakdi ödeme yapılıyor. 1. ve 2. faz ödemeleri ihtiyaç sahibi ailelere PTT görevlileri tarafından 1.000 TL zarfta teslim edildi. 3. faz için başvuru yapanlar için açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Peyderpey de ödemelere de başladık aslında, şu anda 620 bin haneye faz 3'ten de yardım yaptık." dedi. Peki, pandemi yardım başvuru sonucu nasıl, nereden öğrenilir?

SOSYAL YARDIM PARASI BAŞVURU SONUÇLARI

1000 TL'lik sosyal yardım parası başvuruları değerlendirmelerin ardından ödemeler devam ediyor. Sosyal yardım ile ilgili sorgulamaları aşağıdaki linkten yapabilirsiniz.

PANDEMİ SOSYAL YARDIM SORGULAMA EKRANI

1000 TL YARDIM BAŞVURUSU E-DEVLET EKRANI