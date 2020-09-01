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Alman siyasetçi Friedhelm Ost'tan Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesine övgü: Örnek olmanın ötesinde

'da gazeteci ve siyasetçi , 'nin dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle mücadelesine ilişkin yaptığı açıklamada 'Alınan önlemler örnek olmanın ötesinde' ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.09.2020 Güncelleme Tarihi: 01.09.2020
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Alman siyasetçi Friedhelm Ost'tan Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesine övgü: Örnek olmanın ötesinde

Alman siyasetçi ve gazeteci Friedhelm Ost, koronavirüs döneminde alınan önlemler kapsamında Türkiye'yi örnek göstererek, "Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy bu süreçte olağanüstü bir iş çıkardı. Almanya'nın Kuzey ve Baltık Denizi kıyılarındaki tatil yerleri ve Mallorca ile kıyaslandığında alınan önlemler örnek olmanın da ötesinde" dedi.

Almanya'nın eski başbakanlarından Helmut Kohl'ün müsteşarlığını yapan, Hristiyan Demokrat Parti üyesi gazeteci Friedhelm Ost, hafta sonu Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile bir araya geldi. Küresel ekonomiye ağır darbe vuran koronavirüs sonrası alınan önlemler kapsamında Türkiye'yi örnek gösteren Alman siyasetçi Ost, "Almanya'nın Kuzey ve Baltık Denizi kıyılarındaki tatil yerleri ve Mallorca ile kıyaslandığında Türkiye'de alınan tedbirlerin dünyaya örnek olmanın da ötesinde." ifadelerini kullandı.

EN SIKI KORONAVİRÜS ÖNLEMLERİ TÜRKİYE'DE
AA'nın Blog Der Republik'e dayandırdığı haberde Friedhelm Ost, en deneyimli turizm uzmanlarından biri olarak nitelendirdiği Bakan Ersoy'un en sıkı pandemi önlemlerini Türkiye'nin Akdeniz kıyılarında hayata geçirdiğini vurguladı. Yaz tatilin tadını Türkiye'de çıkarmak isteyen ziyaretçilerin mutlaka maske, mesafe ve hijyen kuralına uymak zorunda olduklarını belirten Ost, turistlere yönelik uyarıların dostane ve nazik ancak bir o kadar da kararlı ve etkili olduğunu belirtti.

"BAKAN ERSOY OLAĞANÜSTÜ İŞ ÇIKARDI"
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un koronavirüs salgını sürecinde olağanüstü bir iş çıkarttığını anlatan Friedhelm Ost, yaz sezonunun büyük ölçüde geçmiş olmasına rağmen yine de Almanya'dan bu yıl tahmini olarak 2 ile 3 milyon turistin beklenebileceğine işaret etti.

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