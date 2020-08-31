2020 Temmuz ayı dış ticaret istatistikleri açıklandı! İhracat rakamlarında artış





TEMMUZ AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 468 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 973 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 952 milyon dolar ile ABD, 743 milyon dolar ile Irak, 704 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %32,2'sini oluşturdu.



Ocak-Temmuz döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 8 milyar 567 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 5 milyar 570 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 428 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 4 milyar 816 milyon dolar ile Irak ve 4 milyar 233 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın %31,8'ini oluşturdu.



İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 912 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 835 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 233 milyon dolar ile Rusya, 970 milyon dolar ile ABD, 962 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %39,0'ını oluşturdu.



Ocak-Temmuz döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 12 milyar 288 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 948 milyon dolar ile Almanya, 9 milyar 964 milyon dolar ile Rusya, 7 milyar 32 milyon dolar ile ABD ve 4 milyar 654 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın %38,5'ini oluşturdu.