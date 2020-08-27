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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması heyecan yarattı: Piyasalara derinlik katacak!

'ın, ve hakkında, "Şu son süreç, gerek TPAO'yu gerek BOTAŞ'ı farklı bir noktaya çıkaracak. Bu keşiflerin geliştirilmesiyle birlikte ikisinin de hisseleri halka açılacak" demesi sermaye piyasalarında heyecan yarattı. Sermaye Piyasaları Uzmanı Dr. , BOTAŞ ve TPAO halka arzının piyasayı nasıl etkileyeceğini A Para'da değerlendirdi. Doğaner, halka arzlarla beraber sermaye piyasalarının derinleşeceğini vurgulayarak, "Uzun zamandır büyük halka arz bekliyoruz. Mutlaka yeni yatırımcı kazandıracaktır piyasaya" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 27.08.2020 Güncelleme Tarihi: 27.08.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıklaması heyecan yarattı: Piyasalara derinlik katacak!

BOTAŞ ve TPAO halka arzı konusunda, "Yatırımcı ilgisi ne yönde ilerler? Önümüzdeki dönemi ne yönde etkiler" sorularının cevabını A Para'da yayına katılan Sermaye Piyasaları Uzmanı Dr. Berra Doğaner yanıtladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın BOTAŞ ve TPAO'nun halka arz edilecek sözlerinin sermaye piyasalarını heyecanlandırdığını bildiren Doğaner, "Biz uzun zamandır büyük halka arzlar bekliyoruz. Bunu kamunun da yapmasını da birkaç yıldır yetkililere bildiriyoruz" dedi.

BOTAŞ ve TPAO halka arzı piyasayı nasıl etkiler? BOTAŞ VE TPAO HALKA ARZI PİYASAYI NASIL ETKİLER?

Piyasaya uzun zamandır büyük halka arz gelmediğini belirten Doğaner, "Genelde küçük halka arzla ilerliyoruz. Onlarda çok başarılı oluyor. Hatta küçük olmasından ötürü yatırım iştahı çok fazla olduğu için çok küçük miktarda alabiliyor her bir yatırımcı ve büyük fiyat artışlarına sebep oluyor. Bu da bize yatırım iştahının olduğu halka arzlara ilginin çok güzel olduğunu gösteriyor" dedi.

Uzman isim bu ilginin mutlaka düşük faiz ortamında büyük bir halka arzla taçlandırılması gerektiğini vurgulayarak, "Kamu genellikle buz kırıcı gibidir. Ne zaman büyük kamu halka arzı ardından büyük özel sektör ihraçları da beraberinde geliyor" dedi.

Halka arz için ortamın uygun olduğunu ifade eden Doğaner, "Mutlaka yeni yatırımcı da kazandıracaktır piyasamıza. Aselsan'da 64 bin yeni yatırımcı geldi. Diğer ihraçlarda 60-80 bin civarında yatırımcı kazanımı oluyordu. Hem piyasaya zaten büyük bir ilgi var. Bu halka arzlarla da yeni katılımcılar gelince tabi ki sermaye piyasalarımız derinleşecek" dedi.


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