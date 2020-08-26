Kendi işini kurmak isteyenler dikkat! Devletten büyük destek





İkinci performans dönemi için;

360-1.079 olan işletmeye 5 bin lira, - 1.080-1.439 olan işletmeye 15 bin lira, 1.440 ve üstü olan işletmeye 20 bin lira performans desteği sağlanıyor. Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5 bin lira eklenerek en fazla 50 bin liraya kadar destek veriliyor.