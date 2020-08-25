Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan BOTAŞ ve TPAO müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomiye dair son gelişmeleri ve Karadeniz'de bulunan doğalgaz rezervi hakkındaki görüşlerini röportajında aktardı.

BOTAŞ ve TPAO hakkında önemli açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, BOTAŞ ve TPAO'nun halka açılacağını duyurdu.

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"BOTAŞ VE TPAO HALKA AÇILACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Şu son süreç, gerek TPAO'yu gerek BOTAŞ'ı farklı bir noktaya çıkaracak. Bu keşiflerin geliştirilmesiyle birlikte ikisininde hisseleri halka açılacak. Belki THY'den de daha büyük kapasiteye sahip firmaları olacak. Marka olacaklar. Biz bu alt yapıları döşüyoruz. Bununla ilgili önemli haberleri ileride göreceğiz inşallah" şeklinde konuştu.