Denizli’de akılalmaz olay! Son kullanma tarihi geçen 3 ton peyniri piyasaya sürecekti

Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Karateke Mahallesi'nde son kullanma tarihi geçen süt ve peynirlerin bir depoda yeniden ambalajlanıp piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.