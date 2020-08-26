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Denizli’de akılalmaz olay! Son kullanma tarihi geçen 3 ton peyniri piyasaya sürecekti

’nin ilçesinde, jandarma tarafından depoya düzenlenen operasyonda, piyasaya sürülmek üzere olan ve son kullanma tarihi geçmiş 3 ton ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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Denizli’de akılalmaz olay! Son kullanma tarihi geçen 3 ton peyniri piyasaya sürecekti

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Karateke Mahallesi'nde son kullanma tarihi geçen süt ve peynirlerin bir depoda yeniden ambalajlanıp piyasaya sürüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

3 TON PEYNİR

Sabah saatlerinde depoya operasyon düzenleyen Jandarma, şüpheli Ramazan C.'yi gözaltına aldı.

Depoda yapılan aramada, kullanım tarihi geçtiği belirlenen 3 ton ele geçirildi.

AMBALAJ DEĞİŞTİRİYOR!

Yapılan incelemede, Ramazan C.'nin piyasadan son kullanma tarihi geçen süt ve peynirleri topladığı, ambalajlarını değiştirip tekrar piyasaya sürdüğü öğrenildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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