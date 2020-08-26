Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen WTTC Başkanı Gloria Guevara, "Son verilere bakıldığında, salgının gelirleri turizme bağlı olan milyonlarca hane halkı üzerinde yarattığı baskı ve üzüntü görülüyor." ifadelerini kullandı.

Guevara, "İngiltere'nin acilen karantina uygulaması yerine daha hızlı, kapsamlı ve etkili test ve izleme yöntemlerine başvurması gerektiğini düşünüyoruz." yorumunu yaptı.

Turizm, İngiliz ekonomisi içerisinde 145,9 milyar sterlin ile yüzde 7,2'lik paya sahip. Ülkenin turizm sektöründe yaklaşık 3,3 milyon kişi istihdam ediliyor. İngiltere'yi ziyaret eden turistler yılda yaklaşık 29,8 milyar sterlin harcıyor.