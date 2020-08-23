İkinci el otomobil piyasası 1 Eylül'e kilitlendi! Yürürlüğe girecek

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, otomobil ticaretinde bu dönemde çok fazla fırsatçılık yapıldığını belirterek, "Çok uzun zamandır sektörümüzün düzene girmesi, bu sektörde faaliyet gösteren şirketlerimizin korunması, bu işin ehil kişiler tarafından yapılması için mücadele ediyorduk. Çok şükür yönetmelik yürürlüğe girdi." dedi.

Erkoç, ikinci el araç ticaretinde yaşanan gelişmelere ve 1 Eylül'de yürürlüğe girecek yeni düzenlemeye ilişkin soruları yanıtladı.

Pandemi öncesinde, 2019 yılının son çeyreğinde, ekonomik dalgalanmalar ve döviz kurunun yükselmesi ile sıfır araç fiyatlarının da yükseldiğini aktaran Erkoç, distribütörlerin de Türkiye'ye gelecek olan sıfır araçların satılmayacağını düşünerek siparişleri iptal ettiklerini dile getirdi.

Sonrasında yaşanan pandemi süreciyle de fabrikaların üretimi 4 ay boyunca durdurmasıyla araç tedarikinde ciddi sıkıntılar yaşandığını anımsatan Erkoç, "Sıfır araç temininde yaşanan zorluklar vatandaşların talebini ikinci ele kaydırdı. Devletimizin sağladığı destekler, ekonomi bakanımız tarafından açıklanan kredi destek paketleri ve faiz indirimlerinin de yapılmasıyla ikinci ele bir yönelme oldu. Bu sebeple de ikinci el fiyatlarında ciddi bir artış olduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.