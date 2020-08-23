Ağustos ayı sosyal yardım parası yattı mı, ne zaman yatacak? Kronik hastalara yardım başvurusu nasıl, nereden yapılır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde vatandaşlara ödenen sosyal yardım desteği hakkında yeni açıklama geldi. Bakan Selçuk, muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara, öksüz ve yetimlere yönelik sosyal yardım ödemelerinin yarın başlayacağı duyuruldu. Peki, Kronik hastalara yardım başvurusu nasıl, nereden yapılır? Ağustos ayı sosyal yardım parası yattı mı, ne zaman yatacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

AĞUSTOS AYI SOSYAL YARDIM PARASI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ağustos ayı sosyal yardım desteği ödemelerinin yarın başlayacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Selçuk, muhtaç asker aileleri ve çocuklarına, eşi vefat eden kadınlara, kronik rahatsızlığı olanlara, öksüz ve yetimlere yönelik sosyal yardım ödemelerinin 24 Ağustos itibarıyla başlayacağını bildirdi.