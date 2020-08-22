22 Ağustos 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Türkiye’nin ilk yerli elektrikli traktörü Kocaeli’de üretilecek! Geri sayım başladı

Türkiye’nin ilk yerli elektrikli traktörü Kocaeli’de üretilecek! Geri sayım başladı

Başkan ’ın katılımıyla 2019'da görücüye çıkan, çiftçilere yüzde 95 yakıt tasarrufu imkanı sağlayacak yerli ve milli elektrikli traktörün seri üretimi için ’nin Dilovası ilçesinde çalışmalar sürdürülüyor.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.08.2020 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020
ABONE OL
Türkiye’nin ilk yerli elektrikli traktörü Kocaeli’de üretilecek! Geri sayım başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilen traktör 2021'de seri üretime geçecek. Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 9 bin metrekarelik alanda kurulan fabrikada üretim ve montaj çalışmaları süren yerli traktörün Ekim ayı içinde banttan inmesi, 2021 yılı içinde ise seri üretime geçilmesi planlanıyor.



ÇİFTÇİLERE YAKIT TASARRUFU SAĞLAYACAK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 26 Temmuz 2019'da görücüye çıkan yerli ve milli elektrikli traktörün prototipi Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan fabrikada görüntülendi. Dilovası'nda kurulan fabrikada üretilecek traktör, 45 dakika şarj süresi ile 7 saat çalışabilecek. Yüzde 95 yakıt tasarrufu sağlayan elektrikli traktörün çiftçilerin maliyetlerini düşürmesi hedefleniyor.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA