Sond akika... Altın fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 740,00 lira, Cumhuriyet altını 3.027,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,04 yükselişle 456,20 liradan işlem görmüştü. Güncel altın fiyatlarını merak eden yatırımcılar, internet üzerinden canlı altın fiyatları bilgisini araştırıyor. Piyasalardan gelen haber akışına göre dalgalı seyir izleyen altın fiyatları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Ağustos canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı rakamlar: