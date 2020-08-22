Altın fiyatları son dakika! 22 Ağustos gram altın, çeyrek, tam altın fiyatları ne kadar oldu? Uzmanlardan açıklama...
Son dakika... Altın fiyatları ne kadar oldu? Altın yatırımı yapan vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle sert yükselen altın, son 1 haftadır dalgalı seyrediyor. Yurt içi ve yurt dışı piyasalardan gelen haber akışına göre yönünü belirleyen altın fiyatlarında son durum nedir? Bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Ağustos canlı altın fiyatları...
Sond akika... Altın fiyatları ne kadar oldu? İstanbul Kapalıçarşı'da, dünkü kapanışta çeyrek altın 740,00 lira, Cumhuriyet altını 3.027,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,04 yükselişle 456,20 liradan işlem görmüştü. Güncel altın fiyatlarını merak eden yatırımcılar, internet üzerinden canlı altın fiyatları bilgisini araştırıyor. Piyasalardan gelen haber akışına göre dalgalı seyir izleyen altın fiyatları ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bugün gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 22 Ağustos canlı altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
İşte canlı rakamlar:
BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI, ALTIN VE DÖVİZ KAYBETTİRDİ
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,40 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 1,19, dolar/TL yüzde 0,38, avro/TL yüzde 0,93 değer kaybetti.
BIST 100 endeksi, en düşük 1.077,29, en yüksek 1.141,32 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,40 artarak 1.109,88 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,19 kayıpla 456,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,21 azalışla 3.027,00 liraya düştü. Geçen hafta 748,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 740,00 liraya geriledi.
Bu hafta ABD doları yüzde 0,38 değer kaybederek 7,3450 liraya, avro da yüzde 0,93 azalışla 8,6360 liraya düştü.
Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,25, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,42 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,97 ile hisse senedi fonları oldu.
ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?
Şeker Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, değerli metalin fiyatları pandeminin ekonomik toparlanmaya olumsuz etkisine ilişkin endişelerle kazancını korumakta. Ons altında yukarı yönlü eğilimin bugün de devam etmesi halinde 1970 direnci takip edilebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 2010 seviyesi tekrar ikinci direnç olarak karşımıza çıkabilir. Satışların kuvvetlenmesi halinde ise sırasıyla 1940 ve 1906 destekleri test edilmek istenebilir.