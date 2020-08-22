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Haftanın kazandıranı borsa oldu! Altın fiyatlarında düşüş

Son dakika haberine göre 'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,40 değer kazanırken,  satış fiyatı yüzde 1,19, dolar/TL yüzde 0,38, avro/TL yüzde 0,93 değer kaybetti. Geçen hafta 748,00 lira olan satış fiyatı ise 740,00 liraya geriledi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.08.2020 Güncelleme Tarihi: 22.08.2020
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Haftanın kazandıranı borsa oldu! Altın fiyatlarında düşüş

BIST 100 endeksi, en düşük 1.077,29, en yüksek 1.141,32 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,40 artarak 1.109,88 puandan tamamladı.

'da işlem gören 24 ayar külçe satış fiyatı bu hafta yüzde 1,19 kayıpla 456,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,21 azalışla 3.027,00 liraya düştü.

Geçen hafta 748,00 lira olan satış fiyatı ise 740,00 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,38 değer kaybederek 7,3450 liraya, avro da yüzde 0,93 azalışla 8,6360 liraya düştü.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,25, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,42 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,97 ile hisse senedi fonları oldu.



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