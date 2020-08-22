EYT ile ilgili son açıklamalar: EYT yasası çıkacak mı? EYt'de bugün yeni gelişme var mı? İşte son durum...

EYT yasası çıkacak mı? Uzun zamandır gündemi meşgul eden EYT konusunda son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak bilinen EYT yasasını bekleyen vatandaşlar, internet üzerindens son gelişmeleri araştırıyor. Emekli olabilmek için prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar 'EYT çıkacak mı' sorusuna yanıt arıyor. EYT ile ilgili son gelişmeleri yazımızdan öğrenebilirsiniz. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYt'de bugün yeni gelişme var mı? İşte merak edilenler...

EYT ÇIKACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a ilişkin olarak EYT'lilerin emekli olduktan sonra çalışmak istediklerini, emekliliğin teknik adının "Yaşlılık aylığı" olduğunu dünyanın hiçbir yerinde 48 yaşındakilerin yaşlı sayılmadığını kaydetti. Emeklilik konusunda reform çalışmasının olduğunu ve bunun uzun soluklu olacağını Bakan Selçuk söyledi.