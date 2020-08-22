Telefon ve tablet satışında yeni dönem! Yürürlüğe girdi

Kullanılmış mal, yetkili alıcı tarafından tüketiciden alınıp yenileme merkezine iletilerek veya yenileme merkezi tarafından tüketiciden doğrudan alınarak yenilenebilecek. Cep telefonlarının yenilenebilmesi için en az bir yıl kullanılmış olması ve veri trafiğinin bulunması gerekecek.

AMBALAJDA "YENİLENMİŞ ÜRÜN" İBARESİ YER ALACAK

Yenilenmiş ürünün ambalajında, etiketinde, reklam ve ilanlarında tüketicinin kolaylıkla algılayabileceği bir şekilde, "yenilenmiş ürün" ibaresine ve yenileme merkezi bilgisine yer verilmesi şartı aranacak.

Yenileme işlemi yapılırken, yenilenen tüm parçaların üretici ya da üreticinin yetki verdiği ithalatçı onaylı parçalar olması halinde "Üretici onaylı parçalar kullanılarak yenilenmiş ürün" ibaresi de yer alacak.