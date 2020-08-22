22 Ağustos 2020, Cumartesi
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TPAO'ya 4 petrol arama ruhsatı verildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve ��şleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararları, 'de yayımlandı. Buna göre, 'ya Diyarbakır, , , ve 'da, bazıları birden fazla ilin sınırlarında yer alan toplam 4 saha için petrol arama ruhsatı tahsis edildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.08.2020
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TPAO'ya 4 petrol arama ruhsatı verildi

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO), 5 ilde 4 petrol arama ruhsatı verildi.

Yüzölçümleri 29 bin 634 hektarla 61 bin 55 hektar arasında değişen sahalar için verilen ruhsatlar 5 yıl süreyle geçerli olacak.

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