Son dakika: Canlı altın fiyatları! Erdoğan'ın müjde açıklaması ile gram altın, çeyrek altın fiyatları ne kadar?
Son dakika... Altın fiyatları ne kadar? Dünyanın gözü Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına çevrildi. Koronavirüs salgını sonrası yükselişe geçen altın fiyatlarının şu dakikalarda ne kadar olduğu konusunda araştırmalar sürüyor. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının ardından altın fiyatlarında hareketlilik başladı. Peki, gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar? İtşe 21 Ağustos canlı altın fiyatları...
Son dakika.. Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Koronavirüs salgını sonrası yükselişe geçen altın fiyatları, son günlerde aşağı yönlü seyrediyor. Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasına çevrildi. İstanbul Kapalıçarşı'da sabah saatlerinde 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 449,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.983,00 lira olmuştu. Peki, Başkan Erdoğan'ın müjde açıklamaları sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar? İtşe 21 Ağustos canlı altın fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İşte canlı altın fiyatları:
Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin azalacağına ilişkin beklentilerle artan risk iştahının, altının ons fiyatını aşağı yönlü baskıladığını söyledi.
Bugün yurt içinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının yatırımcıların odağında olacağını kaydeden analistler, öte yandan piyasalar kapandıktan sonra yayımlanması beklenen uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye değerlendirmesinin de takip edileceğini bildirdi.
Analistler, bugünün veri gündeminde ise ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat, hizmet ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.920 doların destek konumunda olduğunu vurguladı.
ALTIN FİYATLARI NE OLUR?
Şeker Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, değerli metalin fiyatları pandeminin ekonomik toparlanmaya olumsuz etkisine ilişkin endişelerle kazancını korumakta. Ons altında yukarı yönlü eğilimin bugün de devam etmesi halinde 1970 direnci takip edilebilir. Bu seviyenin kırılması durumunda 2010 seviyesi tekrar ikinci direnç olarak karşımıza çıkabilir. Satışların kuvvetlenmesi halinde ise sırasıyla 1940 ve 1906 destekleri test edilmek istenebilir.
Ziraat Yatırım'ın açıklamasına göre, dünkü Fed toplantı tutanaklarının ardından risk iştahının zayıfladığını izlerken, Dolar'da toparlanma eğilimi gözlemliyoruz. Dün Dolar'da yaşanan yükselişle de değerli madenin günü %3,6 oranında düşüş kaydederek 1.929,5 seviyesinden kapattığın izledik. Şu aşamada, Dolar'daki toparlanma isteğinin devam etmesi Ons Altın tarafında baskı yaratmaya devam edebilir ki dünkü sert satışların da etkisi sürebilir. Bu kapsamda, değerli madenin 1.963 direncinin altında kalarak 1.910 seviyesine kadar geri çekilebileceğini düşünüyoruz. Ara destekler 1.934 ve 1.925 seviyelerinde. Diğer yandan, olası yükselişlerde 1.963 seviyesinin geçilmesi durumunda 1.973 yakın direnç olarak izlenebilir.