Son dakika.. Altın fiyatlarında son dakika hareketliliği sürüyor. Koronavirüs salgını sonrası yükselişe geçen altın fiyatları, son günlerde aşağı yönlü seyrediyor. Yurt içi ve yurt dışı piyasalarda gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 'müjde' açıklamasına çevrildi. İstanbul Kapalıçarşı'da sabah saatlerinde 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 449,70 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 2.983,00 lira olmuştu. Peki, Başkan Erdoğan'ın müjde açıklamaları sonrası altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın, çeyrek altın, tam altın fiyatları ne kadar? İtşe 21 Ağustos canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte canlı altın fiyatları: