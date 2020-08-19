19 Ağustos 2020, Çarşamba
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Mali'ye giden THY'ye uçağı Nijer'e yönlendirildi

Türk Hava Yolları ()'nın 'dan 'nin başkenti Bamako'ya gitmek üzere akşam saatlerinden havalanan uçağı, Mali'deki askeri darbe girişimi nedeniyle Bamako Modibo Keita Uluslararası Havalimanı'nın tüm uçuşlara kapatılmasının ardından 'e yönlendirildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.08.2020
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Mali'ye giden THY'ye uçağı Nijer'e yönlendirildi

THY'nin TK-543 sefer sayılı İstanbul-Bamako uçuşunu yapan uçağı, 18.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Edinilen bilgilere göre, uçağın havalanmasının ardından Mali'deki askeri darbe nedeniyle Bamako Modibo Keita Airport Uluslararası Havalimanı'nın tüm uçuşlara kapatıldığı bilgisi kokpit ekibine ulaştı.

İSTANBUL'A DÖNÜŞ SEFERİ DE NİJER'DEN

Bunun üzerine yoluna devam eden uçağın Nijer'in başkenti Niamey Havalimanı'na yönlendirilmesine karar verildi. THY uçağının dönüş planlamasının da
yine Niamey(Nijer)'den gerçekleşeceği öğrenildi.

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