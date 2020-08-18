18 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi

TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi

'nin Otomobili Girişim Grubu'nun () tasarımları, 27 Avrupa Birliği () ülkesi ve ’den sonra ’da da tescillendi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.08.2020 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020
ABONE OL
TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi

TOGG'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, TOGG tasarımlarının, 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendiği bildirildi.

Açıklamada, "Japon Patent Ofisi (JPO), C-SUV ve Sedan tasarımlarımızın Japonya'da TOGG adına tescil edildiğini açıkladı." ifadeleri kullanıldı.

Yerli otomobilin fiyatı açıklandı mı? TOGG CEOsu Gürkan Karakaş canlı yayında açıkladı YERLİ OTOMOBİLİN FİYATI AÇIKLANDI MI? TOGG CEO'SU CANLI YAYINDA YANIT VERDİ

Son dakika: TOGG CEOsu Mehmet Gürcan Karataştan flaş açıklama SON DAKİKA: TOGG CEO'SU MEHMET GÜRCAN KARATAŞ'TAN FLAŞ AÇIKLAMA
Son dakika: TOGGdan yerli aracın fiyatıyla ilgili açıklama SON DAKİKA: TOGG'DAN YERLİ ARACIN FİYATIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA