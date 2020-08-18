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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "milli enerji ve maden stratejisi" açıklaması

, "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle , ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Millî ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz." dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 18.08.2020 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan milli enerji ve maden stratejisi açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, #EkonomideMillîBağımsızlık etiketiyle Twitter'dan önemli bir paylaşımda bulundu.



Bakan Berat Albayrak, "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz." mesajını verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayraktan milli enerji ve maden stratejisi açıklaması: Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN "MİLLİ ENERJİ VE MADEN STRATEJİSİ" AÇIKLAMASI: HEDEFLERİMİZE TEK TEK ULAŞIYORUZ

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