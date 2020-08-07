Son dakika: TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karataş'tan flaş açıklama
TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karataş, "Türkiye’nin otomobili projesinde küresel şirketlerde yüzde 10 civarında gizlilik anlaşması imzaladık. Tedarikçi seçimlerinin yüzde 93’ü tamamlandı. Yüzde 78’i Türkiye’den yüzde 22’si Asya ve Avrupa’dan" dedi.
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Karakaş, "Türkiye'nin otomobili projesinde küresel şirketlerde yüzde 10 civarında gizlilik anlaşması imzaladık." dedi.
Ayrıca, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Tedarikçi seçimlerinin yüzde 93'ü tamamlandı. Yüzde 78'i Türkiye'den yüzde 22'si Asya ve Avrupa'dan" bilgisini paylaştı.