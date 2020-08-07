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Son dakika: TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karataş'tan flaş açıklama

'su , "’nin otomobili projesinde küresel şirketlerde yüzde 10 civarında gizlilik anlaşması imzaladık. Tedarikçi seçimlerinin yüzde 93’ü tamamlandı. Yüzde 78’i Türkiye’den yüzde 22’si Asya ve Avrupa’dan" dedi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.08.2020 Güncelleme Tarihi: 07.08.2020
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Son dakika: TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karataş'tan flaş açıklama

SON DAKİKA HABERİ: Gemlik İnşaat Başlangıç Töreni'nin ardından; TOGG 'su Gürcan Karakaş'ın ev sahipliğinde bu sabah çok geniş bir gazeteci topluluğu ile 'Zoom Toplantısı' düzenledi.

Karakaş, "'nin otomobili projesinde küresel şirketlerde yüzde 10 civarında gizlilik anlaşması imzaladık." dedi.

Ayrıca, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, "Tedarikçi seçimlerinin yüzde 93'ü tamamlandı. Yüzde 78'i Türkiye'den yüzde 22'si Asya ve Avrupa'dan" bilgisini paylaştı.

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