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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan "milli enerji ve maden stratejisi" açıklaması: Hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz

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Giriş: 18.08.2020 19:19
Güncelleme:18.08.2020 19:26
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Millî enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, #EkonomideMillîBağımsızlık etiketiyle Twitter'dan önemli bir paylaşımda bulundu.

Bakan Berat Albayrak, "Yenilenebilir kaynaklarımız ve ürettiğimiz enerjimizle Türkiye, ekonomik bağımsızlığını tüm dünyaya gösteriyor. Milli enerji ve maden stratejimizle elhamdülillah hedeflerimize tek tek ulaşıyoruz." mesajını verdi.

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