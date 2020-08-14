14 Ağustos 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları Son dakika: Sanayide çarklar dönüyor! Haziran ayı sanayi üretim rakamlarını canlı yayında değerlendirdi

Son dakika: Sanayide çarklar dönüyor! Haziran ayı sanayi üretim rakamlarını canlı yayında değerlendirdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 14.08.2020 10:35
Son dakika haberi... Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme döneminin başladığı haziranda aylık bazda yüzde 17,6, yıllık bazda yüzde 0,1 yükseldi. Nurol Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt, A Para canlı yayınında gelişmeleri değerlendirdi. Akkurt, "Bu rakamlar çok iyi beklentilerin çok çok üstünde." dedi.

Son dakika haberi... Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme döneminin başladığı haziranda aylık bazda yüzde 17,6, yıllık bazda yüzde 0,1 yükseldi. Nurol Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt, A Para canlı yayınında gelişmeleri değerlendirdi. Akkurt, "Bu rakamlar çok iyi beklentilerin çok çok üstünde." dedi.

Bakan Albayrak'tan sanayi üretimi paylaşımı
Bakan Albayrak'tan sanayi üretimi paylaşımı
Sanayide çarklar dönüyor
Sanayide çarklar dönüyor
Sanayi üretimi verisi açıklandı! Ekonomiden iyi haber
Sanayi üretimi verisi açıklandı! Ekonomiden iyi haber
İstanbul Havalimanı dünyada bir ilke imza attı
İstanbul Havalimanı dünyada bir ilke imza attı
Bakan Albayrak gençlere seslendi!
Bakan Albayrak gençlere seslendi!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak neden hedefte?
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak neden hedefte?
Bakan Albayrak: Doğu Akdeniz, Türkiye’nin milli bağımsızlık konusudur
Bakan Albayrak: Doğu Akdeniz, Türkiye’nin milli bağımsızlık konusudur
Bakan Albayrak: Piyasa normalleşmeye doğru gidiyor
Bakan Albayrak: Piyasa normalleşmeye doğru gidiyor
Bakan Albayrak: 7 yıldır battık bittik lobisi aynı kişiler
Bakan Albayrak: 7 yıldır battık bittik lobisi aynı kişiler
Bakan Albayrak: Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz
Bakan Albayrak: Krizlerden çok kriz lobileriyle uğraşıyoruz
Aşı için beklentiler neler? Ekonomiyi...
Aşı için beklentiler neler? Ekonomiyi...
Araç sahipleri dikkat! Bakanlık o süreyi uzattı
Araç sahipleri dikkat! Bakanlık o süreyi uzattı
Daha Fazla Video Göster