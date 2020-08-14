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Son dakika: Sanayide çarklar dönüyor! Haziran ayı sanayi üretim rakamlarını canlı yayında değerlendirdi
Son dakika haberi... Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme döneminin başladığı haziranda aylık bazda yüzde 17,6, yıllık bazda yüzde 0,1 yükseldi. Nurol Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt, A Para canlı yayınında gelişmeleri değerlendirdi. Akkurt, "Bu rakamlar çok iyi beklentilerin çok çok üstünde." dedi.
Son dakika haberi... Sanayi üretim endeksi, Kovid-19 salgın sürecinde normalleşme döneminin başladığı haziranda aylık bazda yüzde 17,6, yıllık bazda yüzde 0,1 yükseldi. Nurol Bank Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Akkurt, A Para canlı yayınında gelişmeleri değerlendirdi. Akkurt, "Bu rakamlar çok iyi beklentilerin çok çok üstünde." dedi.