Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! EPDK 36 yeni lisans verdi
Son dakika haberine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında 36 yeni lisans verildi.
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EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 16 üretim, 3 tedarik lisansı verildi.
Petrol piyasasında 1 ihrakiye teslimi lisansı tahsis edildi.
LPG piyasasında ise 16 depolama lisansı verilirken, 17 lisans sona erdirildi.