14 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! EPDK 36 yeni lisans verdi

Son dakika haberine göre Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (), elektrik, ve sıvılaştırılmış petrol gazları () piyasalarında 36 yeni verildi.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.08.2020
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Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! EPDK 36 yeni lisans verdi

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 16 üretim, 3 tedarik lisansı verildi.

Petrol piyasasında 1 ihrakiye teslimi lisansı tahsis edildi.

LPG piyasasında ise 16 depolama lisansı verilirken, 17 lisans sona erdirildi.

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