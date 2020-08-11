Son dakika: Merkez Bankasından yeni likidite kararı
Son dakika haberi... Merkez Bankası, likidite yönetimi çerçevesinde yarından geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitlerinin sıfırlandığını açıkladı.
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SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası, yarından itibaren açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanının sıfırlanacağını açıkladı.
SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası, yarından itibaren açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanının sıfırlanacağını açıkladı.
DÖVİZE KARŞI TCMB'DEN YENİ HAMLE
Merkez Bankası yaptığı açıklamada, "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verdi.