11 Ağustos 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Merkez Bankasından yeni likidite kararı

Son dakika: Merkez Bankasından yeni likidite kararı

Son dakika haberi... , likidite yönetimi çerçevesinde yarından geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkân limitlerinin sıfırlandığını açıkladı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.08.2020 Güncelleme Tarihi: 11.08.2020
ABONE OL
Son dakika: Merkez Bankasından yeni likidite kararı

SON DAKİKA HABERİ: Merkez Bankası, yarından itibaren açık piyasa işlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanının sıfırlanacağını açıkladı.

DÖVİZE KARŞI TCMB'DEN YENİ HAMLE

Merkez Bankası yaptığı açıklamada, "Likidite yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan limitleri sıfırlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." ifadelerine yer verdi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA