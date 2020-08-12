İngiliz ekonomisi resesyonda | Resesyon nedir?

ONS Ulusal İstatistik Uzmanı Jonathan Athow da ekonominin haziran ayından mağazaların yeniden açılması, fabrikaların yeniden üretime geçmesi ve inşaat sektörünün yeniden canlanması ile toparlanmaya başladığını belirtti.







RESESYON NEDİR?

Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur.

Ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir.