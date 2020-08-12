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Türkiye'den Akdeniz sonrası Karadeniz hamlesi! Koca Piri Reis yola çıkıyor

Doğu 'de ve arama çalışmalarını sürdüren , 'de hamlelerine devam ediyor. Dokuz Eylül Üniversitesinden () bilim insanları, üniversitenin araştırma gemisi Koca ile Karadeniz'deki gaz hidrat kaynaklarına yönelik araştırma yapacak.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.08.2020 Güncelleme Tarihi: 12.08.2020
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Türkiye'den Akdeniz sonrası Karadeniz hamlesi! Koca Piri Reis yola çıkıyor

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre ve ile Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme AŞ (DEPARK) arasında 'deki gaz hidrat kaynaklarının araştırılmasına yönelik proje için protokol imzalandı. Projeyle Karadeniz'de geniş alanlarda varlığı bilinen gaz hidratların miktarı, içerdiği gaz hacmi, gazın jeokimyasal bileşiminin saptanması ve en uygun gaz üretim modelinin belirlenmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje koordinatörü Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derman Dondurur, ideal koşullarda 1 metreküp gaz hidrattan 164 metreküp doğalgaz elde etmenin mümkün olduğunu ifade etti.

Projedeki temel araştırma yönteminin sismik çalışmalar olacağını ve faaliyetlerin tamamının Dokuz 'ne ait olan Koca araştırma gemisi ile gerçekleştirileceğini belirten Dondurur, araştırmanın deniz tabanından sediment örneklerinin alınmasını ve bunların jeokimyasal ve jeoteknik analizini de içereceğini kaydetti.



DEÜ Rektörü Prof. Dr. da 'nin son dönemdeki enerjide bağımsız olma noktasındaki adımlarını ve politikasını takip ettiklerini belirterek "Ülkemizin enerji alanındaki hamlelerine, enerjide dışa bağımlılığı azaltma konusundaki çalışmalarına destek olacak bu önemli projemizin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.Doğu 'de ve arama çalışmalarını sürdüren Türkiye, Karadeniz'de hamlelerine devam ediyor.

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